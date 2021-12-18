للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس- صالة طعام - صالتين جلوس- مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صالة طعام كود رقم : VH 980377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0508351822

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115652
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