للبيع فيلا | 9 غرف نوم | جيم & ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة - مطبخين 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار - ساونا - 6 حمامات الطابق الأول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VH 964877 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : أو السيد / سمير : 0503070042