للبيع. فيلا 9 غرف نوم | بواية أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة - غرفة عائلة مطبخين - 2 مخزن - غرفة حارس - جيم - غرفة بخار - ساونا - 6 حمامات الطابق الأول : غرفتين نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 5 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة - حمامين مساحة الأرض : 17,062 قدم مربع كود رقم : VH 964877 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042