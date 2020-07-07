(للبيع)
|للبيع | فيلا 9 غرف | منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة كبيرة - مجلس كبير - مطبخ مع خزنات - 3 حمامات - موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة كبيرة - مكتب - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة كبيرة - حمامين مساحة الأرض : 3,998 قدم مربع كود رقم : VI 115596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062369
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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