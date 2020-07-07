للبيع | فيلا 9 غرف | منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة كبيرة - مجلس كبير - مطبخ مع خزنات - 3 حمامات - موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة كبيرة - مكتب - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة كبيرة - حمامين مساحة الأرض : 3,998 قدم مربع كود رقم : VI 115596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086