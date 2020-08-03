للبيع | فيلا 9 غرف مع 13 باركينغ للسيارات | معسكر أل نهيان أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا 9 غرف مع 13 باركينغ للسيارات | معسكر أل نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا 9 غرف مع 13 باركينغ للسيارات | معسكر أل نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 3 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين - 3 غرف جلوس - غرفة طعام - مطبخين مطبخ تحضيري - غرف خدم - غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي - مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة ألعاب - غرفة دراسة - مكتب - صالون حريمي - 2 جاكوزي - 2 جيم - 2 حمام مغربي غرفة ساونا - باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : VI 113781 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2020
رقم الإعلان: 2064178
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