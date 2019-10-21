للبيع.فيلا 9 غرف في منطقه اليحر العين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (العين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف في منطقه اليحر العين - في العين الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.فيلا 9 غرف في منطقه اليحر العين هذه الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 113530 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045679
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف رائعة في منطقة اليحر العين - في العين الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف رائعة في منطقة اليحر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف رائعة في منطقة اليحر العين هذه الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم مريحة - مجلسان - مطبخ -.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

21/10/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين - في العين الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين فيلا على زاوية مكونة من : 5 غرف ماستر - صالتين - مج.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

24/9/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين - في العين الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر على زاوية في اليحر العين فيلا على زاوية مكونة من : 5 غرف ماستر - صالتين - م.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

21/9/2019
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى - في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى بيت شعبي مكون من : 4 غرف ماستر - صالتين - مجلس - غرفة خادمة -.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

21/9/2019
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى - في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى

(للبيع)

- في العين الإمارات

للبيع.بيت شعبي في منطقة اليحر أبوظبى بيت شعبي مكون من : 4 غرف ماستر - صالتين - مجلس - غرفة خادمة -.
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

اتصل

21/9/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager