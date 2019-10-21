للبيع.فيلا 9 غرف في منطقه اليحر العين هذه الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ - غرفة خادمة - 4 حمامات ملحق خارجي : 3 غرف نوم - مطبخ - حمامين مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 113530 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733