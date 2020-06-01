للبيع.فيلا 9 غرف في منطقة المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ مع خزنات - 3 حمامات - موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - مكتب - مطبخ تحضيري - 3 حمامات كبيره الرووف : غرفتين نوم - صالة كبيرة - حمامين كود رقم : VI 111596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0565506086 رقم الرخصة : 54404 رقم رخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733