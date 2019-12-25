للبيع.فيلا 9 غرف في منتجع القرم أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفتين معيشة - مجلس - 4 صالات طعام - مطبخ مطبخ تحضيري - تيراس - غرفة سائق - 9 حمامات - موقف لسياراتين - حوش كود رقم : VI 108301 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733