للبيع | فيلا 9 غرف فخمة | منتجع القرم أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفتين معيشة - مجلس - 4 صالات طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري تيراس - غرفة سائق - 9 حمامات - موقف لسياراتين - حوش كود رقم : VI 108301 مساحة الأرض : 15,010 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733