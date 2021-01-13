(للبيع)
|للبيع.فيلا 9 غرف | على زاوية وشارعين | شارع المطار أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : طابق أرضي : 7 ستوديوهات طابق أول : 7 ستوديوهات طابق الرووف : 4 ستوديوهات كود رقم : VI 113834 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079814
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