للبيع.فيلا 9 غرف سوبر ديلوكس في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا سوبر ديلوكس مكونة من : 9 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ خارجي - غرفة سائق حوش - مخزن - حمام سباحة مساحة الأرض : 27,000 قدم مربع كود رقم : VI 114975 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733