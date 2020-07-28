للبيع | فيلا 9 غرف تقع على زاوية و شارعين | المقطع أبوظبي فيلا فخمة تقع على زاوية و شارعين مكونة من : 9 غرف نوم - مجلسين - 3 صالات - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن مساحة الأرض : 60,000 قدم مربع كود رقم : VI 114526 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733