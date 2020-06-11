للبيع | فيلا 9 غرف أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ماستر - مجلس كبير - صالة واسعة - مطبخ حديث - مخزن طابق أول : 5 غرف نوم ماستر طابق ثاني : 3 غرف نوم ماستر - مطبخ تحضيري ملحق خارجي : غرفة خادمة - مطبخ - غرفة سائق كود رقم : VI 114599 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733