للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي فيلا أول ساكن مكونة من : طابق أرضي : غرفة ماستر - مجلس كبير - صالة واسعة - مطبخ حديث - مخزن طابق أول : 5 غرف نوم ماستر طابق ثاني : 3 غرف نوم ماستر - مطبخ تحضيري ملحق خارجي : غرفة خادمة - مطبخ - غرفة سائق كود رقم : VI 114599 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733