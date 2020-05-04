للبيع فيلا 9غرف الشامخة شارع رئيسي موقع مميز تصلح تجاري

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع رئيسي موقع مميز تصلح تجاري مساحة الارض ( 12000 قدم ) الفيلا تسع غرف وممجالس وصالات ومطبخ خارجي وغرفة خادمة وغرفه غسيل ومخزن التكيف مركزي مساحات الغرف واسعه الفيلا تشطيب ممتاز معمول لها حجر من الخارج السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058859
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