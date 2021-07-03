للبيع .فيلا 8 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونه من : 8 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - غرفة مكتبة - غرفة خادمة - غرفة الغسيل - مطبخ خارجي أستور - غرفة السائق - 10 حمامات كود رقم : VH 980080 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733