(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - غرفة مكتبة - حمام سباحة مغطى - غرفة الخادمة - غرفة الغسيل مطبخ خارجي - أستور - غرفة السائق - 10 حمامات مساحة الأرض : 13,875 قدم مربع تشطيبات فاخرة عالية الجودة كود رقم : VH 980080 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111344
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