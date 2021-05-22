للبيع.فيلا 8 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 8 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونه من : 8 غرف نوم - مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - غرفة مكتبة - غرفة الخادمة - غرفة الغسيل مطبخ خارجي - استور - غرفة السائق - 10 حمامات كود رقم : VH 980080 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوطبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094518
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