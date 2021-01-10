للبيع.فيلا 8 غرف نوم ماستر | 8000 قدم مربع | شارع الدفاع أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 9 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 114795 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً