للبيع.فيلا 8 غرف نوم ماستر | 8000 قدم مربع | شارع الدفاع أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 8 غرف نوم ماستر | 8000 قدم مربع | شارع الدفاع أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 9 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 114795 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079383
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