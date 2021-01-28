(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف نوم ماستر | مساحة 8000 قدم مربع | شارع الدفاع أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 9 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 114795 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082005
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