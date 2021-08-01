للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نو م- مجلس - غرفة الطعام - غرفة جلوس - غرفة مكتبة - حمام سباحة مغطى - غرفة الخادمة غرفة الغسيل - مطبخ خارجي - أستور - غرفة السائق - 10 حمامات مساحة الأرض : 13,875 قدم مربع تشطيبات فاخرة عالية الجودة كود رقم : VH 980080 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733