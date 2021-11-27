للبيع.فيلا 8 غرف نوم | الشهامة القديمة أبوظبي الفيلا جاهزة للسكن وتتكون من : 4 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 9 حمامات - ملحق خارجي غرفة حارس - حوش - حديقة - موقف خاص يسع 6 سيارات كود رقم : VH 980203 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733