(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف نوم | الشهامة القديمة أبوظبي الفيلا جاهزة للسكن وتتكون من : 4 غرف نوم ماستر - 4 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 9 حمامات - ملحق خارجي غرفة حارس - حوش - حديقة - موقف خاص يسع 6 سيارات كود رقم : VH 980203 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112844
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