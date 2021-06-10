(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف | مجلس منفصل | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 8 غرف نوم - مجلس منفصل للرجال - صالتين - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حوش - ملحق خارحي - 10 حمامات كود رقم : VH 979237 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096557
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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