(للبيع)
|للبيع | فيلا 8 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا فخمة مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - صالتين - مجلس - مطبخين - ديكورات جبس - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 13,500 قدم مربع كود رقم : VI 6052 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062891
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