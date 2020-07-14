للبيع | فيلا 8 غرف ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا فخمة مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - صالتين - مجلس - مطبخين - ديكورات جبس - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 13,500 قدم مربع كود رقم : VI 6052 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733