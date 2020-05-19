للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارع رئيسي مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلسين - صالة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري كود رقم : VI 113774 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733