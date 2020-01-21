للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا فخمة مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - صالتين - مجلس - مطبخين - ديكورات جبس - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 14,625 قدم مربع كود رقم : VI 6052 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049883
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