(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 8 غرف نوم - مجلس خارجي كبير للرجال - مجلس حريم - غرفة سائق - عرفة خدامة - مطبخ خارجي - مواقف للسيارات كود رقم : VH 979969 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113683
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