للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 8 غرف نوم - مجلس خارجي كبير للرجال - مجلس حريم - غرفة سائق - عرفة خدامة - مطبخ خارجي - مواقف للسيارات كود رقم : VH 979969 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733