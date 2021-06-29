(للبيع)
|للبيع.فيلا 8 غرف أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 8 غرف نوم - مجلس خارجي - مجلس حريمي - غرفه سائق - عرفة خدامة - مطبخ خارجي - مواقف للسيارات كود رقم : VH 979969 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098368
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