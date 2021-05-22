للبيع.فيلا 8 غرف | أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : 8 غرف نوم - مجلس خارجي كبير للرجال - مجلس حريمي - غرفه سائق - عرفه خدامة مطبخ خارجي - مواقف للسيارات كود رقم : VH 979969 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733