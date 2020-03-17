للبيع.فيلا 7 غرف نوم وملاحق خارجية في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة الملحق الأول : 3 غرف نوم - مطبخ الملحق الثاني : مطبخ - مخزن - غرفة سائق كود رقم : VI 114930 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733