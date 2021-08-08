(للبيع)
|للبيع. فيلا 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة - غرفة لعب اطفال - مجلسين - غرفة طعام - صالتين - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة مطبخ - 2 أستور - 4 حمامات الطابق الأول : 7 غرف نوم - غرفة عائلة - صالة - 8 حمامات كود رقم : VH 979278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0565506086
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102018
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