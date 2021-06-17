للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة - غرفة لعب اطفال - مجلسين - غرفة طعام - صالتين - غرفة غسيل وكي غرفة خادمة - مطبخ - 2 استور - 4 حمامات الطابق الأول : 7 غرف نوم - غرفة عائلة - صالة - 8 حمامات كود رقم : VH 979278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رقم رخصة السيد سامح: 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733