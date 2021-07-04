للبيع. فيلا 7 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - مجلس كبير مع مغاسل - صالة - غرفة جلوس غرفة طعام - مطبخ تحضيري طابق أول: 4 غرف ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفتين نوم ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الملحق الخارجي : مطبخ خارجي - مخزن - غرفة خادمة ماستر - غرفة كي - غرفة حارس ماستر - غرفة خدمات للكهرباء مساحة الأرض : 18،000 قدم مربع كود رقم : VH 980222 0555065462