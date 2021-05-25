للبيع .فيلا 7 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير مع مغاسل - صالة - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ تحضيري الطابق الأول : 4 غرف ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفتين نوم ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الملحق الخارجي : مطبخ خارجي كبير - مخزن - غرفة خادمة ماستر - غرفة كي - غرفة حارس ماستر - غرفة خدمات للكهرباء مساحة الأرض : 18000 قدم مربع مساحة البناء : 10,763 قدم مربع كود رقم : VH 980222 0555065462