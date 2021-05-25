(للبيع)
|للبيع .فيلا 7 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس كبير مع مغاسل - صالة - غرفة جلوس - غرفة طعام - مطبخ تحضيري الطابق الأول : 4 غرف ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفتين نوم ماستر مع غرف ملابس - صالة - مطبخ تحضيري الملحق الخارجي : مطبخ خارجي كبير - مخزن - غرفة خادمة ماستر - غرفة كي - غرفة حارس ماستر - غرفة خدمات للكهرباء مساحة الأرض : 18000 قدم مربع مساحة البناء : 10,763 قدم مربع كود رقم : VH 980222 0555065462
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094900
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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