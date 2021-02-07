للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : طابق أرضي : غرفة نوم- مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي : 5 غرف نوم مساحة الأرض : 22,371 قدم مربع كود رقم : VI 7622 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرك فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733