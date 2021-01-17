للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : طابق أرضي : غرفة نوم - مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي يتكون من : 5 غرف نوم مساحة الأرض : 22,371 قدم مربع كود رقم : VI 7622 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080304
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