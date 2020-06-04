للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم- مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 8 حمامات مساحة الارض :11,532 قدم مربع كود رقم :VI 115089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733