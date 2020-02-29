للبيع.فيلا 7 غرف نوم في منطقة البطين أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم في منطقة البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 7 غرف نوم في منطقة البطين أبوظبي فيلا قريبة من الشارع الرئيسي مكونة من : الطابق الأرضي - الطابق الأول - الرووف - توب رووف المنطقة الخارجية : غرفة سائق بحمام - غرفة خادمة - مطبخ - حديقة - مصعد كود رقم : VI 115153 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054500
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