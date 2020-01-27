(للبيع)
|للبيع.فيلا 7 غرف نوم في منطقة البطين أبوظبي فيلا قريبة من الشارع الرئيسي مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ مفتوح - حمام - مصعد طابق أول : 5 غرف نوم ماستر الرووف : غرفة نوم - صالة - مطبخ صغير - حمام توب رووف المنطقة الخارجية : غرفة سائق بحمام - غرفة خادمة - مطبخ - حديقة كود رقم : VI 115153 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050593
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل