للبيع.فيلا 7 غرف نوم في منطقة البطين أبوظبي فيلا قريبة من الشارع الرئيسي مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ مفتوح - حمام - مصعد طابق أول : 5 غرف نوم ماستر الرووف : غرفة نوم - صالة - مطبخ صغير - حمام توب رووف المنطقة الخارجية : غرفة سائق بحمام - غرفة خادمة - مطبخ - حديقة كود رقم : VI 115153 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404