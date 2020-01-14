للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 8 حمامات مساحة الأرض : 11,532 قدم مربع كود رقم : VI 115089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048914
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