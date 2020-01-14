للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 8 حمامات مساحة الأرض : 11,532 قدم مربع كود رقم : VI 115089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً. تشمل المجمعات السكنية الأكثر طلباً.