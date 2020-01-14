(للبيع)
|للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 8 حمامات مساحة الأرض : 11,532 قدم مربع كود رقم : VI 115089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048912
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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