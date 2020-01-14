للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا 7 غرف نوم في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 8 حمامات مساحة الأرض : 11,532 قدم مربع كود رقم : VI 115089 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048912
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