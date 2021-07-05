للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 7 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي الفيلا فخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - 2 صالة- غرفة طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري - مخزن - غرفة خادمة - غرفة غسيل مساحة الارض : 8,100 قدم مربع كود رقم : VH 980251 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098870
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