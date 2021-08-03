(للبيع)
|للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف ماستر- مجلس - صالة طعام / معيشة - ملحق خارجي - غرفة السائق - غرفة خادمة - غرفة الغسيل مخزن - مطبخ خارجي - حمام سباحة - مدخل خاص كود رقم : VH 980709 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101478
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