للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف ماستر- مجلس - صالة طعام / معيشة - ملحق خارجي - غرفة السائق - غرفة خادمة - غرفة الغسيل مخزن - مطبخ خارجي - حمام سباحة - مدخل خاص كود رقم : VH 980709 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733