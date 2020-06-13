للبيع | فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - 7 حمامات - مصعد مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 115056 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على م