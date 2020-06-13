(للبيع)
|للبيع | فيلا 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - 7 حمامات - مصعد مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 115056 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060650
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