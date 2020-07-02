للبيع | فيلا 7 غرف | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم - مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي يتكون من : 5 غرف نوم مساحة الأرض : 22,371.91 قدم مربع كود رقم : VI 7622 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990