للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من 7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - ملاحق خارجية - حوش - موقف سيارات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VH 979234 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733