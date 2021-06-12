(للبيع)
|للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من 7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - ملاحق خارجية - حوش - موقف سيارات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VH 979234 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096656
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