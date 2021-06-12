للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من 7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ - ملاحق خارجية - حوش - موقف سيارات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VH 979234 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096656
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