(للبيع)
|للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة الجلوس - غرفة الخادمة مع حمام - مطبخ - غرفة السائق ملحق خارحي - 10 حمامات كود رقم : VH 979238 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115279
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